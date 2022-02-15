AKP’de kripto para toplantısı

AKP, 'kripto varlıklarla' ilgili yasal düzenlemenin altyapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ederken, hukukçu milletvekilleri de bugüne kadar yapılan toplantılarda temsilcilerin ortak taleplerini masaya yatıracak.

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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü.

Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.

HUKUKÇU VEKİLLER, KRİPTO VARLIKLARI DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan AKP’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.

Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak. (DHA)

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