Alibaba hisselerinde gözaltı depremi

Çin'de 'Ma' soyadlı birinin gözaltına alındığına dönük haberler üzerine Alibaba hisselerinde deprem yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Çinli e-ticaret ve bilişim devi Alibaba hisseleri, bir yanlış anlama sonucu bugün çok sert düşüş yaşadı.

Çin'de kamuya ait bir medya kuruluşunda yer alan ve ‘Ma' soyadlı birinin gözaltına alındığı yönündeki haber üzerine, yatırımcılar söz konusu kişinin, Alibaba'nın patronu Jack Ma olduğunu düşündü.

Bunun üzerine Hong Kong borsasında işlem gören şirket hisseleri, açılışta yüzde 9,4'lük tarihi bir değer kaybı yaşadı.

Çin devlet yayıncısı CCTV’nin, söz konusu kişinin Alibaba’nın milyarder kurucusu Jack Ma olmadığını gösteren düzeltmesinin ardından şirket hisselerindeki düşüş yüzde 1'e geriledi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, gözaltına alınan ‘Ma' soyadlı zanlının bir bilişim şirketi için çalıştığını ve “ülkeyi bölmek ve devleti yıkmak” için çevrimiçi bir grup kurduğunu yazdı.

NORMALDE YÜKSELİŞ BEKLENİYORDU

Normal koşullarda Alibaba hisselerinde bugün yükseliş bekleniyordu. Çin'de hükümet yetkilileri, teknoloji hisselerinde uzun süredir devam eden baskının sona ermek üzere olduğu yönünde vaatte bulunmuş ve bu da söz konusu hisselere yatırımcı ilgisine neden olmuştu. Ancak ‘Ma' haberi, durumu değiştirdi.

Hong Kong merkezli Wealthy Securities’in genel müdürü Louis Tse, “Çin, teknoloji şirketlerine karşı çok acımasız politikalar uyguladı ve şimdi herkes satış için tetikte” dedi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Çin'in finans başkenti Şanghay'da devam eden Covid-19 karantinalarının ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için politika yapıcıların teknoloji hisselerindeki baskıyı azaltma sözü verdiklerini, bu yüzden normalde teknoloji hisselerinde yükseliş beklendiğini aktardı.

340 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Alibaba hisseleri, Çin'de otoritelerin teknoloji şirketlerine karşı attığı adımların ardından 2021 yılı Haziran ayı sonundan bu yana yüzde 54 değer kaybetti. Bu düşüş de Alibaba'nın piyasa değerinden 340 milyar dolar silinmesini beraberinde getirdi.

Bu dönemde teknoloji hisselerinde toplam değer kaybı yaklaşık 2 trilyon dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışında planlanan halka arzlar da iptal edildi.

JACK MA HEDEF ALINMIŞTI

Jack Ma 2020 yılı Ekim ayında Şanghay'da yaptığı bir konuşmada mali düzenleme kuruluşlarını yenilikleri engelledikleri gerekçesiyle eleştirdi. Sonrasında yetkililer Ma'nın ticari imparatorluğunu mercek altına alarak bir dizi işlem başlattı.

Düzenleyici kurum yetkilileri finansal teknoloji şirketi Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzını, hisselerin işlem görmesinin planlandığı 5 Kasım'dan iki gün önce iptal etti ve Ant Group'un yeniden yapılanması için talimat verdi.

Ayrıca Ma'nın işletmelerine karşı tekelleşme soruşturması başlatıldı ve Alibaba'ya Nisan'da 2,75 milyar dolarlık rekor bir ceza kesildi.

Ma'nın işletmelerine yönelik sert tedbirler özel sektörün geneline de yayıldı. Yetkililer teknoloji, gayrimenkul, dijital oyun, eğitim, kripto para ve finans şirketlerine de denetimleri sıkılaştırdılar.

Kasım 2020’de 61 milyar dolar olan Ma’nın serveti, bugün 36 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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