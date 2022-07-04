Alman sendikacıdan korkutan doğalgaz uyarısı: Tüm endüstriler çökebilir

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi, doğalgaz darboğazının ekonomi ve istihdam açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi, Rusya’dan gelen doğalgazdaki arz kesintileri nedeniyle ülkedeki tüm endüstrilerin çökebileceğini söyledi.

Alman yayın kuruluşu Bild'e konuşan Fahimi, doğalgazdaki darboğaz nedeniyle alüminyum, cam ve kimya endüstrisi gibi sektörlerin kalıcı olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“EKONOMİ İÇİN BÜYÜK SONUÇLARI OLACAK”

Business Insider'ın haberine göre Fahimi, “Böyle bir çöküşün Almanya'daki tüm ekonomi ve istihdam için büyük sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Alman Sendikalar Birliği Başkanı ülkedeki enerji krizinin enflasyonu şimdiden rekor seviyelere çıkardığını ve bunun da sosyal istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Fahimi'nin hasar görebileceğini vurguladığı kimya endüstrisi, Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı'na (Germany Trade & Invest) göre ülkenin en büyük üçüncü sektörü ve yaklaşık 346 bin kişiyi istihdam ediyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Rusya'dan aldığı doğalgaz, toplam yakıt ithalatının yüzde 35'ini oluşturuyor.

“RUSYA, GAZ AKIŞINI YÜZDE 60 AZALTMIŞTI”

Rus enerji devi Gazprom, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kanada'nın uyguladığı yaptırımlar sonucu ekipman tedarikinin durdurulması ve onarımın zorlaşması yüzünden Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını haziranda yüzde 60 azaltmıştı.

Berlin, doğalgaz boru hattının 11-21 Temmuz arasında planlı onarım nedeniyle kapalı olacağı için enerji darboğazının daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck doğalgaz akışının planlı çalışmaların ardından devam etmeyebileceğini ve bunun da talebin arttığı kış dönemi öncesinde yakıt depolanmasını etkileceğini söylemişti.

“DOĞALGAZ KARNEYE BAĞLANABİLİR”

Almanya, Rusya'nın enerji arzını azaltmasının ardından haziranda üç aşamalı acil gaz planının ikinci aşamasına geçmişti. Durum daha da kötüleşirse üç aşamalı planın sonucunda doğal gaza karne uygulaması getirilebilir.

Ülkenin belirlediği acil durum planına göre endüstri arz kesintilerinin uygulanacağı ilk adres olacak. Söz konusu hamle ekonomide ciddi hasarlar yaratabilir ve pek çok kişinin işinden olmasına yol açabilir.

ALMANYA'DA ENFLASYON 8,2

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 1 Temmuz'da yayımladığı öncü verilere göre euro bölgesinde yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 8,6'ya yükselerek rekor tazelemişti. Eurostat'ın yayımladığı rakamlara göre enerji fiyatları yıllık yüzde 41,9'luk artışla enflasyonun alt kalemlerinde ilk sırada yer almıştı.

Söz konusu raporda Almanya'da enflasyonun 8,2 olduğu belirlenmişti.

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