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Almanya ekonomisi ilk çeyrekte tekrar daralabilir

Almanya Merkez Bankası, Almanya ekonomisinin birinci çeyrekte daralmaya devam edebileceğini açıkladı.

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Almanya ekonomisi ilk çeyrekte tekrar daralabilir

Almanya Merkez Bankası, yeni corona virüsü dalgası nedeniyle birçok insanın işe gidememesiyle Alman ekonomisinin birinci çeyrekte muhtemelen tekrar daralacağını öngördü.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, sanayi sektörünün arz sıkıntılarından etkilenmesi nedeniyle 2021’in son çeyreğinde daralmıştı.

Arz sıkıntı azalsa da Omicron varyantının hızla yayılması genel olarak hizmetleri ve istihdamı etkiliyor. (REUTERS)

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