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Almanya, Rusya gazından kurtulmak için harekete geçti

Almanya, Rus gazı bağımlılığından kurtulma çabalarının bir parçası olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinin inşaatına başlandığını açıkladı.

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Almanya, Rusya gazından kurtulmak için harekete geçti

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Wilhelmshaven liman şehrinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşaatı başladı.

LNG Terminali kararının, Rusya- Ukrayna savaşının ardından, Almanya'nın Rus gazı bağımlılığından kurtulma çabalarının bir parçası olarak alındığı belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, “Almanya’da normalde imkansız olan şeyi yapmak için iyi bir şansımız var. Yaklaşık 10 ay içinde bir LNG terminali inşa etmek ve onu Almanya'nın gaz kaynağı haline getirmek” dedi.

Bakan Habeck daha önce Rusya’nın enerji kaynaklarından bağımsız olmanın Almanya için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

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