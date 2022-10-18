Almanya’da ZEW endeksi ekimde beklentilerin üzerinde geldi
Yatırımcıların Alman ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekimde beklentilerin üzerinde geldi.
Alman yatırımcıların Avrupa’nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekim ayında -59,2 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin -65,7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
EKONOMİK KÜÇÜLME İHTİMALİ ARTTI
Enstitüden yapılan açıklamada mevcut ekonomik durumun geçtiğimiz aydan daha kötü olduğunun gözlemlendiği ifade edilirken reel GSYH’nin önümüzdeki 6 ay içerisinde daralması ihtimalinin de ciddi şekilde arttığı belirtildi.
ZEW eğilim endeksi Eylül’de -61,9 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -60,5 seviyesinden -72,2 seviyesine geriledi.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -68.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. (REUTERS)