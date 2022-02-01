Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 1 Şubat 2022 Salı günü 1.803 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 776 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.237 TL.

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Gram altın Dolar/TL 'nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, salı günü dolar kurunun 13,32'ye kadar gerilemesiyle 770 TL civarında işlem görüyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 769 TL, satış 776 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 800 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Şubat 2022 Salı günü 7.724 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.258 TL, satış 1.283 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1323 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.184, satış 5.237 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.390. 153 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.523 TL, satış 2.574 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.646 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.094 TL, satış 5.146 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.292 TL. 146 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.078, satış 5.130 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.280 TL. 150 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 Şubat 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Şubat 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da gevşeme eğiliminin zayıfta olsa etkisini sürdürüyor. Dün %0.85 oranında değer kaybeden Gram Altın günü 770.69 TL kapandı. Teknik göstergelerde güç kaybı sürerken, 771 TL desteğinin hemen atında gerçekleşen kapanışta olumsuz görünüm arttırıyor. Bugünkü işlemlerde tepki atakları ile beraber 771 TL seviyesinin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak kapanışın tekrar bu seviyenin altında olması Altın'da baskısının önümüzdeki günlerde ivme kazanarak sürebileceğine işaret edecek.