Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 11 Şubat Cuma günü 1.807 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 794 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.354 TL.

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Gram/Altın'da dün kar satışları etkili olurken, %0.55 oranından düşüş ile 793.70 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Dün etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli yükselen kanal destek kırıldı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 788 TL, satış 794 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 787 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Şubat 2022 Cuma günü 7.937 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.287 TL, satış 1.313 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.301 TL. Fiyatlarda 12 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.300 TL, satış 5.354 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.303 TL. Fiyatlarda 51 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.574 TL, satış 2.626 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.603 TL. Fiyatlarda 23 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.201 TL, satış 5.254 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.207 TL. Fiyatlarda 47 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.189 TL, satış 5.241 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.195 TL. Fiyatlarda 46 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Şubat 2022 altın yorumları: Bugün ons altında ve kurda yatay fiyatlamaların devam edeceğini yurt içinde sanayi üretimi, cari denge ile birlikte akşam saatlerinde Fitch Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 800 ve 820 TL seviyesi direnç, 790 TL ve 780 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.