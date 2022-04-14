Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 14 Nisan Perşembe günü 1.972 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 926 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.237 TL.

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Altın fiyatları, bugün yatay seyretse de Ukrayna’daki kriz ve artan enflasyon kaynaklı baskıların güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla haftalık bazda kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,979.36 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,983.20 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 918 TL, satış 926 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 915 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Nisan 2022 Perşembe günü 9.284 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.500 TL, satış 1.530 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.512 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.175 TL, satış 6.237 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.164 TL. 73 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.001 TL, satış 3.062 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.025 TL. 37 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.063 TL, satış 6.125 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.051 TL. 74 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.052 TL, satış 6.113 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.038 TL. 75 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altın dün 920-930TL aralığında beklentimiz doğrultusunda hareket etti. Bu sabah itibariyle kurda yatay fiyatlamanın devam ettiğini ve ons altında yükseliş trendinin bozulmadığını görüyoruz. Bugün yurt içinde ve Avrupa'da merkez bankaları faiz kararları açıklanacak.

TCMB PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Aynı zamanda açıklanacak metin içerisinde de fiyatlamaları etkileyecek detay değişiklikleri olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 930 ve 935 TL seviyesi direnç, 920TL ve 910 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.