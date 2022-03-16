Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 2.043 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 907 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.100 TL.

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Yatırımcılar Fed’in politika kararı ve Rusya ile Ukrayna’nın barış görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, alton fiyatları dünkü seansta kaydettiği iki haftanın dip seviyesi yakınında yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,906 dolar ile 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından belirgin değişim göstermeyerek 1,916.86 dolardan işlem gördü. ABD altın vadelileri %0.4 düşerek 1,919.50 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 899 TL, satış 907 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 939 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Mart Çarşamba günü 9.066 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.468 TL, satış 1.498 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.553 TL. 55 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.039 TL, satış 6.100 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.322 TL. 222 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.935 TL, satış 2.995 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.103 TL. 108 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.936 TL, satış 5.996 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.270 TL. 274 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.924 TL, satış 5.984 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.193 TL. 209 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Mart 2022 altın yorumları: Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altını da yukarı yönlü etkilemiştir. Savaş yönlü gidişat halen önemini korumaktadır. Sabah saatlerinde gram altın 907 TL seviyelerini görmektedir.

Altın gram cinsi, günü 2.59% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 913.00 ve 928.00'de, destek seviyeleri ise 898.00 ve 884.00'de bulunmaktadır.