Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 17 Şubat Perşembe günü 1.874 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 821 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.524 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve ABD’nin Hazine tahvillerinin getirilerinin Fed’in toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından düşmesiyle haftanın başında kaydedilen sekiz ayın zirve seviyesi civarında seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,868.09 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşerek 1,870.30 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 814 TL, satış 821 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 793 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Şubat 2022 Perşembe günü 8.187 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.328 TL, satış 1.355 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.311 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.469 TL, satış 5.524 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.343 TL. 181 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.657 TL, satış 2.712 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.623 TL. 89 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.370 TL, satış 5.424 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.246 TL. 178 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.360 TL, satış 5.415 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.234 TL. 181 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Şubat 2022 altın yorumları: Gram altın Aralık ayı içerisinde TL'nin değer kaybı ile yukarı yönlü ivmesine devam etmişti. Mevcut “Ekonomik önlem paketi” öncesi 1000 TL seviyelerini gören gram altın yaklaşık 600 TL seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü toparlanma göstermiş ve sabah saatlerinde 820 TL seviyelerinde seyretmektedir. Savaş yönlü endişeler halan önemini korumaktadır.

Altın gram cinsi, günü 0.99% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 820.00 ve 828.00'de, destek seviyeleri ise 813.00 ve 806.00'de bulunmaktadır.