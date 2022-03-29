Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 29 Mart 2022 Salı günü 1.919 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 915 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.160 TL.

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Altın fiyatları doların dünkü seansta kaydettiği üç haftanın zirve seviyesinde değerini koruması ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle yatay seyrederken, yatırımcılar bugün başlaması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir sonraki turu öncesinde büyük pozisyon almaktan kaçındı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,925.86 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 azalarak 1,926.00 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 908 TL, satış 915 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 915 TL.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Mart 2022 Salı günü 9.217 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.482 TL, satış 1.512 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.513 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.098, satış 6.160 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.166. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.963 TL, satış 3.024 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.027 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.987 TL, satış 6.047 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.054 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.973, satış 6.34 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.040 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında kurda yatay hareket devam ederken dün ons altında yüksek tahvil faizleri fiyatlaması ile yaşanan geri çekilmenin etkisi ile 913TL seviyesi test edildi. Bugün kurda barış görüşmelerinin İstanbul'da devam edecek olmasına rağmen yatay fiyatlama ve dar bant fiyat hareketini görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ons altında ise 1920$ üzerinde kapanış sonrasında sınırlı yükselişin devamını görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 935 TL seviyesi direnç, 910 TL ve 905 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.