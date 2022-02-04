Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 4 Şubat Cuma günü 1.807 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 790 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.318 TL.

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Gram altın Dolar/TL 'nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 783 TL, satış 790 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 778 TL. Fiyatlarda 12 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Şubat 2022 Cuma günü 7.881 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.279 TL, satış 1.305 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.286 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.265 TL, satış 5.318 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.240 TL. Fiyatlarda 78 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.558 TL, satış 2.610 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.572 TL. Fiyatlarda 38 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.168 TL, satış 5.221 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.144 TL. Fiyatlarda 77 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.158 TL, satış 5.210 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.133 TL. Fiyatlarda 77 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Şubat 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da son günlerde etkili olan yükseliş hareketinin devamı dünde görülürken, %0.20 oranında değer kazanımı ile 788.97$ seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün içi hareketlerde 781TL seviyesini ilk destek noktası olarak takip ediyoruz. Bu seviyesini üzerinde yükseliş hareketinin devamını bekliyor olacağız. Tepki hareketlerinin devamı halinde ise ilk direnç 795 TL seviyesi verebiliriz.