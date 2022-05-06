Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 6 Mayıs Cuma günü 1.874 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 897 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.049 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Fed’in sıkılaştırma yanlısı tutumundan destek bulan dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle geriledi ve art arda üçüncü haftayı da ekside kapatmaya hazırlanıyor. Altın haftalık bazda yaklaşık %1 kayıp verdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,875.66 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri 1,875.40 dolarda yatay seyretti.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 889 TL, satış 897 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 906 TL. Fiyatlarda 11 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Mayıs 2022 Cuma günü 9.067 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.453 TL, satış 1.483 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.497 TL. Fiyatlarda 14 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.989 TL, satış 6.049 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.102 TL. Fiyatlarda 53 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.910 TL, satış 2.969 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.995 TL. Fiyatlarda 26 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.877 TL, satış 5.937 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.991 TL. Fiyatlarda 54 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.866 TL, satış 5.925 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.977 TL. Fiyatlarda 52 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün sert volatil bir seyir izlendi. Günün ilk saatlerinde 912TL'ye kadar yükseliş yaşanırken, sonrasında etkili olan satışlar ile geri çekilme yaşandı ve 897TL seviyesinde kapanış gerçekleşti. Günlük grafiklerde göstergelerin toparlanma çabasında olmasına rağmen, saatlik bazda baktığımızda göstergelerin güç kaybettiğini görüyoruz.

Dün yaşanan geri çekilmenin devamını bugünde görebiliriz. Gün içi hareketler açısından 886 TL seviyesi ilk önemli destek noktası olarak takip edilebilir.