Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 8 Şubat 2022 Salı günü 1.816 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 797 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.366 TL.

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Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla bir önceki seansta kaydettiği bir haftanın zirve seviyesi yakınlarında seyretti. Piyasalar ise Fed’in sıkılaştırma takvimi için oldukça önemli bir unsur olan ABD enflasyon verilerini bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 26 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından bugün %0.1 artarak 1,821.61 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 790 TL, satış 797 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 774 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Şubat 2022 Salı günü 7.976 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.291 TL, satış 1.317 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.279 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.313, satış 5.366 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.213. 153 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.581 TL, satış 2.634 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.559 TL. 75 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.216 TL, satış 5.269 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.118 TL. 151 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.205, satış 5.257 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.106 TL. 151 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 Şubat 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Şubat 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da yükseliş hareketi zayıfta olsa etkisini sürdürürken, dün %1.02 oranında yükseliş ile 796.30TL seviyesinden tamamladı. Son günlerde etkili olan yükseliş sonrasında kısa vadeli göstergelerin gün içi grafiklerde aşırı alım seviyelerine yükselmiş olması kar satışlarının görüşme olasılığını artırıyor.

Gün içi hareketlerde 803-806 TL bandını ilk dirençler olarak takip edeceğiz. Bu direnler yaklaşılan hareketler sonrasında kar satışlarına dikkat edilmeli. 781 ve 771 TL seviyeleri ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.