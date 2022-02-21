Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 1.893 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 828 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.582 TL

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Gram Altın'da kısa vadeli yükseliş trendi etkisini sürdürüyor. Cuma gününe pozitif başlayan Gram/Altın günü %0.44 oranından değer kazanımı ile 833.08 TL seviyesinden tamamladı. Gram/Altında satışlar gün içinde karşılanırken, kısa vadeli trend gücünü koruyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 821 TL, satış 828 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 818 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 8.335 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.342 TL, satış 1.369 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.352 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.526 TL, satış 5.582 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.511 TL. 71 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.685 TL, satış 2.740 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.705 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.426 TL, satış 5.480 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.410 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.414 TL, satış 5.468 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.398 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Şubat 2022 altın yorumları: Altın gram cinsi, günü 0.45% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 840.00 ve 847.00'de, destek seviyeleri ise 832.00 ve 825.00'de bulunmaktadır.