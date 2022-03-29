Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 29 Mart 2022 Salı günü 1.905 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 897 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.042 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 800 lira seviyesine kadar geriledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar 14,54, euro 16,17 lira seviyelerine geriledi. Gram altın ise 885 lirayı gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 889 TL, satış 897 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 915 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Mart 2022 Salı günü 8.902 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.453 TL, satış 1.482 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.513 TL. 31 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.982, satış 6.042 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.166. 124 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.905 TL, satış 2.964 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.027 TL. 63 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.879 TL, satış 5.938 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.054 TL. 116 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.862, satış 5.921 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.040 TL. 119 TL düşüş gerçekleşti.