Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 772 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.198 TL

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Gram altın Dolar/TL 'nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın 777 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 765 TL, satış 772 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 800 TL. 28 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.786 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.250 TL, satış 1.276 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.323 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.146 TL, satış 5.198 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.390 TL. 192 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.501 TL, satış 2.552 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.646 TL. 94 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.048 TL, satış 5.099 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.292 TL. 193 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.036 TL, satış 5.087 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.280 TL. 193 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Ocak 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da geçtiğimiz hafta ortasından sonra geri çekilmenin etkili olduğu görülüyor. Cuma günü 774 TL seviyesine kadar geri çekilme yaşanırken gün 777 TL'den gerçekleşti. Son dönemde yatay bant içinde hareket eden Gram Altın'da 771 TL seviyesi kısa vadeli hareketler açısından ilk destek olarak takip edilebilir.

Son günlerde yaşanan gevşeme sonrasında 771TL desteğinin üzerinde tutunma çabası ve tepki denemeleri görebiliriz. 795 ve 811 seviyeleri ise kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.