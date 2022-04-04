Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 1.929 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 912 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.144 TL

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin Fed’in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceği yönünde beklentileri kuvvetlendirerek güvenli liman olarak görülen altının Ukrayna krizinden bulduğu desteği dengelemesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,922.43 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,927.50 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 904 TL, satış 912. Geçen hafta gram altının satış değeri 916 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 9.127 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.477 TL, satış 1.507 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.514 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.082 TL, satış 6.144 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.170 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.955 TL, satış 3.016 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.028 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.971 TL, satış 6.032 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.057 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.956 TL, satış 6.016 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.044 TL. 28 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında 905-915TL aralığında sıkışma devam ediyor. Özellikle kurda yatay hareketin mevcut gelişmelerde yaşanan haber akışında fiyat oynaklığının devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, Ons altında oynaklık genel olarak gram altın fiyatını belirlerken bugün Çin piyasalarının kapalı olması ons altında da oynaklığın sınırlı kalmasına neden olabilir.

900TL altına gelmedikçe geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 925 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.