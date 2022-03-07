Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü 1.991 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 915 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.161 TL

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Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesinin ardından yükselerek bir buçuk yıldır ilk defa 2,000 dolar seviyesini aştı. Paladyum arz kesintileri görüleceği endişeleriyle tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, gün içerisinde 2,000.69 dolara yükselerek 19 Ağustos 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %0.9 artıda 1,986.83 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %1.3 artarak 1,992.00 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 907 TL, satış 915. Geçen hafta gram altının satış değeri 869 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Mart 2022 Pazartesi günü 8.960 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.481 TL, satış 1.511 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.437 TL. 74 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.100 TL, satış 6.161 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.855 TL. 306 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.962 TL, satış 3.023 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.874 TL. 149 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.985 TL, satış 6.045 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.748 TL. 297 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.975 TL, satış 6.036 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.735 TL. 301 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da Cuma günü yükseliş hareketi tekrar ivme kazanırken, %2.31 oranında değer kazanımı ile 900.38TL'den gün tamamlandı. Altın fiyatlarında yükseliş trendi gücünü koruyor. Teknik göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde pozitif yönde hareket ediyor olması hareketin devamı destekliyor. 920TL seviyesi ara direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 950 ile 996TL seviyelerini kısa vadeli üst direnç noktaları olarak verebiliriz.