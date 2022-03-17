Altın fiyatlarında Fed dalgalanması

Altın fiyatları Fed'in politika faizlerini yükseltmesi sonucu akşam saatlerinde düşse de sonrasında tekrar toparlandı. Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan risklerin sürmesi, Fed'in enflasyonun süreceği yönündeki beklentileri ve büyüme tahminlerini düşürmesi altın fiyatlarındaki dalgalanmada etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 2018’den bu yana ilk kez 25 baz puan artırarak yüzde 0,50’ye yükseltti. Altın piyasası Fed kararını yakından takip ederken, ons altın fiyatları karar sonrasında dalgalandı.

Fed’in dün akşam saat 21.00’da açıkladığı faiz kararının ardından altın fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı saat akşam saatlerinde yüzde 1,10 oranında düşüşle 1895 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ancak sonrasında hızlı bir şekilde sabah saatlerinde yükselerek 1935 dolardan işlem gördü. Altının faiz kararına rağmen düşmemesinin altında Ukrayna savaşının doğurduğu risklerin yanında Fed’in büyüme tahminlerini aşağı çekmesi de yer aldı.

ALTIN NEDEN DÜŞMEDİ?

Fed’in politika faizini yükseltmesi, aynı zamanda ABD dolarının değerinin artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla herhangi bir faiz getirisi olmayan altın gibi yatırım araçları için faiz artışı olumsuz bir durum olarak görülüyor. Ancak şu anda Ukrayna’da devam eden savaş, ekonomik ve finansal riskleri artığı için bu gelişme altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

Fed, son 40 yılın en yüksek ABD enflasyonu sonrası faiz artırımına gitse de Ukrayna’nın işgalinin yarattığı enflasyonist baskı nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin azalması söz konusu olmadı. Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası bölgede yaşanan krizin arz sorunlarını tetiklemesi bekleniyor.

‘UKRAYNA RİSKLERİNİN SÜRMESİ İLE İLGİLİ’

Ayrıca Rusya’ya getirilen sert ekonomik yaptırımlar nedeniyle de petrol başta olmak üzere pek çok emtianın fiyatlarının artması enflasyona olumsuz etki yapmaya devam edebilir. Bu gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde de baskı oluşturacağı düşünülüyor. Tüm bunlar ise yatırımcının gözünde değerli metalin güvenli liman özelliğini ön plana çıkartıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan DailyFX isimli analiz sitesinin döviz stratejisti Ilya Spivak da, “Dolar ve hisse senetlerindeki hareket, altındaki hareketten çok daha agresifti. Bu muhtemelen Ukrayna’nın risklerinin hâlâ devam etmesi ile ilgili” diye konuştu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİN DÜŞMESİ DE ETKİLİ OLDU

Ayrıca dün Fed ekonomik gelişmelere ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı. 2022 için Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8’e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu.

Ayrıca Fed’in dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan çekirdek enflasyonda yukarı yönlü ciddi bir revizyon yapıldı. Aralık ayında yüzde 2,6 olarak yapılan tahmin yüzde 4,3 seviyesine çıktı. 2023 enflasyon tahmini yüzde 2,3’ten yüzde 2,7’ye; 2024 tahmini ise yüzde 2,1’den yüzde 2,3’e çıkarıldı.

Büyüme ve enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, Fed’in faiz artış döngüsüne rağmen dışsal riskler nedeniyle yüksek enflasyon seyrinin sürmesi yönünde beklentilerin oluşmasına neden oldu. Bu da güvenli liman altına olan talebin süreceği yönündeki beklentiyi artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmelerle birlikte spot piyasada altın ons başına 1935 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri 1936 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı’da ise dolar/TL’deki yükselişle birlikte sabah saatlerinde gram altın 913 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 1481 TL alış ve 1505 TL satış seviyesiyle işlem görürken Cumhuriyet altını ise 5 bin 910 TL alış ve 5 bin 999 TL satış seviyesinde işlem gördü.

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