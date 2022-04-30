Amerikalıların aldığı ücretlerde rekor artış

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 1.4 artarak en az 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Çalışan Amerikalıların ücretleri, yoğun emek talebi ve tarihsel olarak güçlü enflasyon nedeniyle 2022’nin ilk üç ayında rekor düzeyde arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke çapında ücret değişiklikleri için en yakından izlenen kıstaslardan biri olan İstihdam Maliyet Endeksi’nin ilk çeyrekte yüzde 1.4 arttığını duyurdu. Bu, veri toplamanın başladığı 2001 yılından bu yana görülen en büyük çeyreklik artış.

Rapor, çalışanların 2021 boyunca elde ettikleri büyük ücret artışlarının yeni yılda da devam ettiğini doğruluyor. İstihdam piyasasında arz ve talep arasında aylarca süren dengesizlik çalışan bulmak için çırpınan işletmeler üzerindeki ücretleri artırma baskısını artırdı.

Ücret artışı, corona virüs krizi boyunca olağanüstü güçlü olsa da, hala enflasyonun gerisinde. Genel mal ve hizmet fiyatları Mart ayı itibariyle yıllık yüzde 8.5 artarak 1981’den bu yana en yüksek enflasyonu kaydetti.

Omicron varyantı sonrasında vakalar azaldıkça, ekonomik kısıtlamalar gevşedikçe ve Amerikalılar alışveriş çılgınlığını canlandırdıkça, ücret artışı sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Hizmet sektörlerinde çalışanlar genellikle en büyük kazancı gördü. Cuma günkü rapora göre, emlak ve kiralama firmaları ile restoranlardaki ücretler çeyrek boyunca yüzde 2 arttı. İdari hizmetler ve toptan ticaret işletmeleri maaşlarını yüzde 1,9 artırdı.

Uçak üreticilerinde çalışanlar, üç aylık dönemde yüzde 2,2 artışla en büyük maaş artışının görüldüğü sektör oldu. Buna karşılık, ücretlerin yüzde 0,8 gerilediği kredi aracılık ücretlerin azalış gösterdiği tek sektör oldu.

Çoğu eyalet ve yerel hükümet çalışanı tazminatta yüzde 1 kazanç elde etti.