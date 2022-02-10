Ankara Millet Bahçesi’nin 2. ihalesi de gizli yapıldı aynı müteahhide verildi

Ankara AKM Millet Bahçesi. 398.5 milyon liraya, ihaleye özel olarak davet edilen AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Yapı ve Yapı şirketine verilmişti. Projenin ikinci etabı için yine gizli bir ihale yapıldığı ve yine özel olarak davet edilen aynı şirkete verildiği ortaya çıktı.

Yusuf DEMİR

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Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda inşa edilen Millet Bahçesi’nin ikinci etabı için de gizli ihale yapıldığı ortaya çıktı.

“Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2 Etap Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi kimseye duyurulmadan 5 Ekim’de gerçekleştirildi.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun esas olarak kabul ettiği rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline gelen rekabete kapalı 21-b Pazarlık usulüyle yapıldı.

18 Ekim’de imzalanan sözleşmeye göre ihale, aynen ilkinde olduğu gibi özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı şirketine verildi. 84 milyon 250 bin TL’ye imzalanan sözleşmde işin aynı gün 18 Ekim’de başlaması ve 16 Ocak 2022’de tamamlanması öngörüldü.

İŞ BİTTİKTEN SONRA DUYURULDU

İhalenin sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından bugün açıklandı ve dolayısıyla, ihale yapılıp, sözleşme imzalanıp, iş bittikten sonra kamuoyunun bugün haberi oldu.

İKİNCİ ETAPTA NE YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale açık olarak yapılmadığı için, ikinci etap çalışmanın ne olduğu, nasıl bir proje geliştirildiği ve sonuçta ne yapıldığı bilinmiyor.

İLK İHALEYE DE ÖZEL OLARAK DAVET EDİLMİŞTİ

Projenin ilk etabının ihalesi 2019 yılında yapılmıştı. İhale yine kapalı kapılar ardında kimseye duyurulmadan yapılmış ve özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı’ya 398.5 milyon liraya verilmişti.

AÇILIŞ GÜNÜ ADI DEĞİŞTİ

Millet Bahçesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ekim ayında yapılmıştı. O güne kadar “Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi” olarak tanıtılan, tüm tabelaları bu şekilde hazırlanan projenin adı, Erdoğan’ın o gün yaptığı konuşmada, “Başkent Millet Bahçesi” olarak değiştirilmişti.

İkinci etap ihalesinin bu açılıştan hemen önce yapıldığı ortaya çıktı.

DAVET USULÜ İHALELERİN GÖZDESİ

Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

SERMAYESİ 1189 KAT BÜYÜDÜ

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

YAPI VE YAPI'NIN ALDIĞI SON İHALELERDEN BAZILARI

7 Eylül 2021

585 milyon TL

Sinop’taki karayolu ihalesi



28 Haziran 2021

3 milyar 111 milyon TL

Halkalı -Ispartakule arası (Kanal İstanbul geçişi) Demiryolu

(Gülermak'la birlikte)

22 Haziran 2021

424 milyon TL

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu”

15 Ocak 2021

2 milyar 135 milyon TL

Erdemli-Silifke -Taşucu Karayolu (Özaltın'la birlikte)

30 Aralık 2020

440 milyon TL

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

16 Temmuz 2020

1 milyar 370 milyon TL

Rize İyidere Lojistik limanı (Cengiz İnşaat'la birlikte)

19 Ekim 2020

324.5 milyon TL

Ambarlı -Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi (Atlas Maden'le birlikte)

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