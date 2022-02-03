Ankara’da cemevine 11 bin TL’lik elektrik faturası

Cemevleri, ibadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen fahiş fiyatlı elektrik faturalarıyla şok yaşamaya devam ediyor. Son olarak Ankara’nın Çankaya ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’ne ticarethane tarifesinde 11 bin 615 TL’lik fatura kesildi. Hacı Bektaş Veli Vakfı, "Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır" açıklamasında bulundu.

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Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan yapılan açıklamada, “Zamlardan sonra gelen elektrik faturamız 11.615,25 TL’dir. Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır. Bütün canlarımızı tüm cemevlerimizle dayanışmaya bekliyoruz” denildi.

EPDK DİYANET’E YÖNLENDİRDİ

Öte yandan Hacı Bektaş Veli Vakfı'nın EPDK'ye başvurusunun cevabı da paylaşıldı. EPDK'dan Hacı Bektaş Veli Vakfı'na verilen cevapta, “Cemevlerinin mevzuatta ifade edilen ibadethane kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti kurumumuz görev alanına girmemekte olup, anılan hükümler çerçevesinde konunun Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

“İKTİDAR BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİDİR”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ankara’da ticarethane tarifesinden cemevine gelen fatura 11 bin 615 TL. İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum. İktidar bu tutumdan vazgeçmelidir” dedi.

İSTANBUL’DA DA CEMEVİNE 30 BİN TL FATURA GELMİŞTİ

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği de 31 Ocak 2022 tarihinde gelen 30 bin TL'lik faturayla şok yaşamıştı.

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