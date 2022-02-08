Aracı kurumlar uzaktan müşteri edinebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile müşteri edinebilecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile müşteri edinebilecek.

Tebliğde uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken bu kimlik tespiti personel ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrimiçi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile yapılacak.

Tebliğ ile birlikte müşteri kimliğinin tespit edilmesinin ardından sunulacak hizmetlere yönelik, mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde, mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlendi.

DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Tebliğ ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu duyurusunda uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerektiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Kesintisiz ve ucuz elektrik hayal oldu

İlginizi Çekebilir Altın fiyatları yükselişte