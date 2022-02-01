Arjantin’de hükümetin IMF ile anlaşması siyasi kriz çıkardı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in IMF ile anlaşma yaptığını açıklamasının ardından hükümet kanadı karıştı. Hükümet 2018'de IMF'den alınan tarihi krediden kalan 44 milyarlık borç için IMF ile yeniden masaya oturdu. Anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı'nın oğlu olan ve parlamentoda peronist kanadın liderliğini yapan Máximo Kirchner istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıkladı. Fernandez, cuma günü ülkenin IMF’den 2018’de aldığı 44 milyar dolarlık borcun geri ödenmesi için IMF ile anlaşmaya sağlandıklarını duyurdu.

Anlaşmanın duyurulmasının hükümet kanadından kritik bir istifa geldi. Eski devlet başkanları Néstor Kirchner ve Cristina Kirchner’in oğlu olan ve parlamentoda Peronist bloğun lideri konumunda bulunan Máximo Kirchner görevinden istifa etti. Kirchner, IMF ile yapılan müzakerelerde elde edilen sonuçları ve kullanılan stratejiyi paylaşmadığı için istifa ettiğini duyurdu.

ANLAŞMA TEHLİKEDE

Anlaşmanın kongre tarafından da onaylanması gerekiyor. Kirchner’in istifası bu anlaşmanın onaylanmasını da tehlikeye sokuyor.

Máximo Kirchner’in annesi olan eski devlet başkanı Cristina Fernández de Kirchner şu anda başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. Máximo Kirchner ise peronistlerin radikal kanadının önemli figürlerinden biri. IMF baskısının hükümet harcamalarını kıstığını savunan Máximo Kirchner, ara seçimlerde peronistlerin zayıflamasının sebebini de IMF baskısına bağlıyordu.

Yapılan son anlaşma anlaşma, Arjantin’in bütçe açığını 2025 yılına kadar sıfıra indirmesini ve hükümetin halihazırda uyguladığı yüksek enerji sübvansiyonlarında büyük kesintiler yapmasını gerektiriyor.

Başkan Fernandez konu ile ilgili, “Bunun varabileceğimiz en iyi anlaşma olduğuna inanıyorum” dedi. Fernandez, başkan yardımcısı Cristina Kirchner’in geçen hafta sunulan IMF anlaşmasını destekleyip desteklemediği sorulduğunda ise “farklı görüşlere” sahip olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018’de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı

Peronistler, IMF’nin Arjantin’e 2018’de 57 milyar dolarlık bir kurtarma paketi verme kararını o dönem ağır bir şekilde eleştirdi ve bu anlaşmanın dönemin devlet başkanı Mauricio Macri’nin yeniden seçim kampanyasına yardım etmek için yapıldığını söyledi.

Arjantin ekonomisi, net döviz rezervlerinin neredeyse tükenmesi, yıllık enflasyonun yüzde 50’nin üzerine çıkması ve paralel döviz kurunun resmi olarak kontrol edilen seviyenin iki katından fazla olması nedeniyle uzun süredir zor durumda.

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