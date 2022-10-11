Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Çalışan kişinin beslenme, barınma, ısınma, giyinme ve ulaşım gibi başlıca gereklilikleri yerine getirebileceği, emeği karşılığında verilen en düşük ücret olan asgari ücret, ardı ardına gelen zamlar sonrasında alım gücü adeta dibi gördü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam için bekleyişini sürdürürken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaptı ve asgari ücretin Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından belli olacağını belirtti.

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Asgari ücret yükselen enflasyon ve döviz kuru nedeniyle adeta buhar oldu. Vatandaşlar 2023 yılı asgari ücret zammı için bekleyişe geçerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artış oranıyla ilgili, “Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. ‘Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak', kimden çıkıyor bu rakamlar.

Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp '20 bin olacak' diyeyim. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz.”

BAKAN NEBATİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Nebati, şunları söyledi:

* 2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.