Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği ikinci toplantıda da sonuç çıkmadı. Bugün üçüncü toplantı yapılacak ve son kararın verilmesi bekleniyor. Öte yandan asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücret zammı için Türk-İş, 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini açıkladı.

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Yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücrette gerçekleşecek artışı bekliyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin katıldığı komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci kez bir araya geldi. Masada oluşan alternatif rakam ve destek taleplerinden oluşan taslaklar onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Zammı Erdoğan’ın açıklayacağı ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı yüzde 25 olursa: 5.316 TL, yüzde 30 olursa: 5.529 TL, yüzde 40 olursa: 5.954 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Asgari ücret zammının 1 Temmuz’dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

* MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

* Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

* MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Asgari ücret komisyonuna işçiyi temsilen katılan Türk-İş, 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilmesi talebiyle masaya oturma kararı aldı. 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda talep edeceği ‘ara zam' oranını SÖZCÜ'ye açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi.

‘HÜKÜMET VE İŞVERENLERİN AKLINDAKİ: 5 BİN TL’

Türk-İş’in bugün açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırı, haziranda 6 bin 391 TL’ye yükseldi. Kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise haziranda 20 bin 818 TL’ye çıktı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Siyasi çevrelerden ve kulislerden, hükümetin ve işverenlerin kafasındaki yeni asgari ücret tutarının 5 bin TL olduğunu duyuyoruz. Resmi enflasyon bile yüzde 73,5” dedi.

“Bizim konfederasyonumuzun hesapladığı açlık sınırı haziranda 6 bin 779 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 140 TL’ye ulaştı” diyen Balık, “Belirlenecek asgari ücret de en az 6 bin 779 TL-7 bin TL aralığında olmalı” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.