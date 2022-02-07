Asgari ücretli kasada kaldı

Asgari ücretli bir ayda alım gücünde büyük bir kayıp yaşadı. Fatura ve ödemelerden sonra asgari ücretli aldığı zorunlu gıda ürünlerinin ödemesini yapamadı.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile markete gitti ve bir asgari ücretle fatura ve ödemelerini yaptıktan sonra cebinde kalan parayla 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını almaya çalıştı. Ancak Dikbayır ailesi, elindeki parayla aldıklarını ödeyemedi.

GRAMAJ VE ÜRÜN AZALDI

Faturalar ve temel ödemeler yapıldıktan sonra ocak ayında asgari ücretlinin elinde 1.400 TL kalırken, şubat ayında 1.029 TL kaldı. Geçen ay marketten bu parayla 41 ürün alan ve 183 lira parası kalan Dikbayır ailesi, bu ay 1.029 liraya 31 ürün ve gramajı düşürülmüş 6 gıda maddesi alabildi. Geriye yine 183 lira kaldı ama hem ürünler eksildi hem de gramajı azaldı.

Dikbayır ailesi paraları yetmediği için 1 kilogram zeytin, kaşar peyniri, havuç, bulaşık makinesi tableti, çamaşır suyu, çamaşır deterjanı, diş macunu, kabartma tozu, 2 kilogram domates ve Türk kahvesini kasada bırakmak zorunda kaldı. Dikbayır ailesi, 3 litre sıvıyağı 2 litreye, 2 kilo şekeri 1 kilograma, 20 adet yumurtayı 10 adede, 2 kutu beyaz peyniri 1 kutuya, 5 paket makarnayı 3 pakete, 2 paket çocuk mamasını da 1 pakete indirdi.

Ürünleri geri bıraktılar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi kahve, deterjan, şeker zeytin havuç gibi ürünleri bırakmak zorunda kaldı. Dikbayır ve eşinin kasadaki diyaloğu asgari ücretlinin her ay yaşadığı durumu gözler önüne serdi.