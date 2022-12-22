Asgari ücrette kritik gelişme

2023 asgari ücretinin saat 12:00'de açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Asgari ücretin son toplantısına ilişkin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na geçtiği belirtildi.

Ancak sozcu.com.tr’nin Türk-İş tarafından edindiği bilgiye göre, toplantıda işçi tarafı bulunmuyor.

TİSK tarafından edindiğimiz bilgilere göre ise, saat 12:00’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

MASADA İŞÇİ TEMSİLCİSİ OLMAYACAK

Alınan son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in TİSK heyetiyle görüşmesinin ardından Beştepe’ye geçtiği belirtildi.

Asgari ücretin açıklanacağı salonda 3 kişilik masa oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında TİSK temsilcisi oturacak. İşçi temsilcisi masada yer almayacak.

TÜRK-İŞ 9 BİN TL İSTEMİŞTİ

Asgari ücret tespit komisyonu daha önce üç toplantı gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapması dikkat çekmişti.

Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söylemişti.

AKP grup toplantısı sonrası “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir” demişti.