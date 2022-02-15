ATSO Başkanı Çetin: Ekonomideki sorunlar pandemiyi unutturdu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "İşletmelerin bir kısmı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Son üç ayda hangi soruna, hangi sektöre el atacağımızı şaşırdık. Ekonomik sorunlar pandemiyi unutturdu" dedi.

İsmail AKIN

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Ekonomideki sorunların pandemiyi unutturacak boyuta geldiğini söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “İşletmelerin bir kısmı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu son üç ayda pandeminin başındaki gibi hangi soruna, hangi sektöre el atacağımızı şaşırdık” dedi.

Ekonomik durum değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çetin, bugün sektörlerin acil sorunlarının elektrik, doğalgaz zamları, girdi maliyetlerindeki artışları olduğunu belirtti.

‘FATURALAR KARŞILANAMAZ HALE GELDİ’

Aylar önce enflasyonun artacağını, enflasyonun orta sınıfla birlikte KOBİ’leri ezeceğini söylediğini hatırlatan Çetin, “Şimdi bu enflasyonla ve elektrik doğalgaz zamlarıyla KOBİ’ler de hayatta kalma mücadelesi içine girmişlerdir. Otellerin, restoranların, mağazaların maliyetleri katlandı, elektrik faturaları karşılanamaz hale geldi” dedi.

“Maliyetler artıyor, ama küçük işletmeler fiyatlarını artıramıyor, çünkü müşteri kaybediyorlar” diyen Çetin, “Yani hem halkta hem özel sektörde orta sınıf enflasyonun yükünü çekmektedir. İşletmelerin bir kısmı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu son üç ayda pandeminin başındaki gibi hangi soruna, hangi sektöre el atacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

‘BİZDEN SONRA ETİYOPYA, ANGOLA VAR’

Dünyada da bir enflasyon olduğunu dile getiren Çetin,

“Dünyada da enerji maliyetleri arttı, fakat bizdeki gibi bir durum çok az ülkede var. TÜFE’de yüzde 48 enflasyonla dünyada dokuzuncu sıraya yükseldik. Bizden önce Suriye, Surinam, Zimbabve gibi ülkeler, bizden sonra Etiyopya, Angola gibi ülkeler var. Enflasyon Bulgaristan gibi komşularımızda yüzde 7, Yunanistan'da yüzde 5, İsrail'de yüzde 2, Çin'de daha düşük” değerlendirmesinde bulundu.

FATURA ÖDEMELERİNE 4-5 AY ERTELEME TALEBİ

Hükümetin, dövizdeki artışı ve enflasyondaki artışı durdurmak için, çeşitli adımlar attığını fakat bu adımların yetersiz olduğunu söyleyen Çetin; “Bunlar elbette değerli adımlardır, fakat sorunların daha büyük olduğunu da görmek zorundayız. Gıdada yüzde 7 KDV indirimi enflasyonu 1 puan düşürür, ama sorunu çözmez. Bu nedenle daha kapsamlı önlemler gereklidir” dedi.

Çetin, taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Elektrik ve doğalgaz faturaları düşürülmelidir. En azından enerjiden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

• Antalya'da birçok işletme yaz sezonuna kadar düşük cirolarla çalışmaktadır. Bu nedenle turizme bağlı sektörlerde en azından fatura ödemeleri 4-5 ay ertelenmelidir.

• Maliyet artışları altında ezilen sektörlerde ÖTV ve KDV indirimleri yapılmalıdır. Yiyecek-içecek işletmeleri, eğitim sektörü gibi sektörler de KDV indirimi beklemektedir.

• Aynı sektör veya ürünlerde KDV farkları ortadan kaldırılmalıdır. KDV oranları farkı nedeniyle KDV yükü taşıyan sektörlerin alacakları bekletilmeden ödenmelidir.

KREDİYE ERİŞİMDE DÜZENLEME TALEBİ

• Asgari ücret artışı ve ücret artışları karşısında istihdam destekleri ihtiyacı artmıştır. SGK, İŞKUR ve KOSGEB destekleri artırılmalıdır.

• İşletmelere verilecek 10 milyarlık KGF kredisi desteği bu koşullarda yetersizdir. Çünkü işletmelerin bir kısmı elektrik faturasını krediyle ödemek zorunda kalacaktır. Sayın Bakan söz verdiler, ama bu miktarın hızla güncellenmesini istiyoruz.

• Kredi sıkıntılarının çözülmesi için özel çaba harcıyoruz. Bankalar Birliği nezdinde de girişimler yapıyoruz. Kredi sicil sorunu halen bazı üyelerimizin krediye erişimini engelliyor. Bu konuda da yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

• Dolayısıyla artık günü kurtarma yerine geleceği kurtarmayı konuşmalıyız. Yıllardır söylüyorum, yapısal reformlar siyasi uzlaşma olmadan yapılamaz. Sorunlarımızı şeffaf, yapıcı olarak konuşmalı ve birlikte çözüm aramalıyız.

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