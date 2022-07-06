Avrupa doğalgaz fiyatları uçuşa geçince Norveç hükümeti grevleri yasakladı

Norveç'te doğalgaz sektöründeki işçilerin grevi hükümet tarafından durduruldu. Grevin Avrupa'daki doğalgaz sevkiyatını etkilemesinden korkuluyordu. Grev yasağı sonrası doğalgaz fiyatları düşüşe geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Norveç hükümeti, enerji üretimindeki kesintileri dengelemek için çabalarken sektörde patlak veren grev dalgasına müdahale etti.

Norveç Çalışma Bakanı Marte Mjos Persen dün gece geç saatlerde petrol şirketlerini ve işçi temsilcilerini çağırarak eylemin sona erdiğini duyurdu. Grev, Birleşik Krallık’a ve Avrupa’ya giden doğalgaz miktarını azaltmış ve gaz fiyatlarının son dört ayın en yüksek seviyesine yükselmesine neden olmuştu.

ÇALIŞMA BAKANI: BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU

Norveç yasalarına göre hükümet, belirli koşullar altında grevlere müdahale etme yetkisine sahip. Persen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çatışmanın bütün Avrupa için bu kadar büyük sosyal sonuçları olabileceği zamanda buna müdahale etmekten başka seçeneğim yok. Gaz üretiminin bu kadar durmasına izin vermek doğru değil” dedi.

İşçi sendikası lideri Audun Ingvartsen ise Reuters’e verdiği demeçte işçilerin mümkün olan en kısa sürede işe geri döneceklerini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, grev sona erdikten sonra yaptığı açıklamada, “Avrupa enerji güvenliğini ve Rusya’nın savaşına karşı Avrupa’nın koordinasyonunu korumaya yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını” söyledi.

TÜM AVRUPA’YI SARSABİLİRDİ

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası yükselen enerji fiyatlarının Avrupa’da paniğe neden olduğu sırada Norveç’te enerji işçilerinin başlattığı grev krizi daha da derinleştirmişti. İşçilerin grev kararı sonrası gaz fiyatları bu hafta sert atmıştı.

Grevin Norveç’in gaz üretimini hafta sonuna kadar neredeyse yüzde 60 oranında azaltacağı tahmin ediliyordu. Norveç halihazırda Avrupa Birliği ve İngiltere’nin gaz talebinin yüzde 25’ini karşıladığı için hükümet müdahale etmediği takdirde söz konusu grevin etkisi tüm Avrupa’da hissedilebilirdi.

GREV YASAĞI DOĞALGAZI DÜŞÜRDÜ

Norveç’te enerji sektörü çalışanlarının planladıkları grevin sonlandırılmasıyla doğal gaz fiyatları da yeniden düşüşe geçti.

Avrupa için referans fiyat olarak kabul edilen Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün grevin etkisiyle bin metreküp başına 1798 dolardan kapanmıştı.

Norveç’te grevin sona erdiğine dair açıklamanın ardından doğal gazın bin metreküp başına fiyatı bugün saat öğleden önce bir önceki kapanışa göre yüzde 6,1 düşüşle 1692 dolara geriledi.

İlginizi Çekebilir Piyasaların gözü Fed tutanaklarında: Altın, petrol ve euroda düşüş sürecek mi?

İlginizi Çekebilir Norveç'teki gece kulübüne saldıran adamın kimliği belli oldu