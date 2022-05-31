Avrupalı emekli ucuz Türkiye’ye tatile geliyor

VUSR Başkanı Linnhoff’un Alman emeklilere yaptığı “Doğalgaza ödeyeceğiniz parayla Türkiye’de tatil yapın” önerisine Turizm Bakanı Ersoy da “Başımızın üstünde yeriniz var” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Almanya Seyahat Acenteleri Derneği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff,

Alman emeklilere “Soğuk havada doğalgaza ödeyeceğiniz

para ile Türkiye'ye gidin orada tatil yapın” önerisinde bulundu. Öneri Almanya'da tartışmalara neden olurken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman emeklilere, ”Buyurun gelin, hepinizin başımızın üstünde yeriniz var” dedi.

ISINMA BEDELİNE TATİL

Bakan Ersoy, geçen günlerde Almanya'nın Bingen kentinde düzenlenen Seyahate Dönüş 2022 (Back to Travel 2022) fuarında turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Alman emeklilere önerilen Türkiye'de tatil konusuna destek verdi. Almanya'nın Türk turizminin en büyük ikinci pazarı olduğunu, bu nedenle Alman turistlere büyük önem verdiklerini belirten Bakan Ersoy, bu yıl Almanya'dan 5 milyon turist gelmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, VUSR Başkanı Linnhoff'un Alman emeklilere önerdiği, “Soğuk havada doğalgaza ödeyeceğiniz para ile Türkiye'ye gidin orada tatil yapın” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Buyurun gelin, hepinizinbaşımızın üstünde yeriniz var” dedi.

500'ER EURO YARDIM

VUSR Başkanı Linnhoff, enerji sorununun çözümü için emeklilerin kış aylarını Türkiye'nin güney şehirleri ile Mallorca ya da Tunus'ta geçirebileceğini belirtmiş, Alman Hükümeti'nin bu amaçla emeklilere 500'er Euro yardım yapabileceğini ifade etmişti. Linnhoff'un önerisi Almanya'da eleştirilirken, emeklilerin ülkeden ayrılmasının ekonomiye olumsuz yansıyacağı yorumları yapılmıştı.

‘Biz köye bile gidemiyoruz'

DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, Alman emeklilerin Türkiye'de tatil yapabilecek gelire sahip olmalarına karşın Türkiye'deki emeklilerin aylık gelirleriyle köylerine dahi gidemez hale düştüğünü söyledi. 4 milyon emeklinin 2.500 lira, 8 milyon emeklinin ise asgari ücret ve civarında aylık aldığını belirten Yavuz, “Açlıkla boğuşuyoruz, pazardan sebze meyve topluyoruz. Alman emeklisine 5 yıldızlı otele çağıranlar bizlere soğukta battaniye ile oturmamızı tavsiye ediyorlar” dedi.