Bahçede 0.25 Euro, Avrupa’da 7 Euro

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türk çiftçisinin 0.25 Euro'ya ihraç ettiği narenciyenin Avrupa'da 28 katlık fiyat farkıyla 7 Euro'dan satıldığını söyledi. Barut, iktidar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı Meclis'te bir kez daha göreve çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türk çiftçisinin 0.25 Euro’ya ihraç ettiği narenciye çeşidinin Avrupa’da 28 katlık fiyat farkıyla 7 Euro’ya satıldığını belirterek emek sömürüsünün son bulmasını istedi.

Yerli üretime ve üreticiye destek verilmesini isteyen Barut, iktidarı ve Tarım Bakanlığı’nı Meclis’te bir kez daha göreve çağırdı.

‘ÇİFTÇİ PERİŞAN, İKTİDAR SEYREDİYOR’

Tarımda yaşanan sorunları ve çiftçilerin mağduriyetini Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut, “Mısır’daki sağır sultanın işittiğini Tarım ve Orman Bakanı ile AKP iktidarı duymazdan geliyor. Tarımda yangın büyüyor. Çiftçimiz perişan halde. Mazottan gübreye, tohumdan ilaca tüm maliyetler fahiş oranda arttı. Çile artarak sürüyor. Üreticimizin binbir emekle ürettiği ürün ise para etmiyor. Çözüm üretecek iktidar ise kılını kıpırdatmıyor” diye konuştu.

“28 KAT FİYAT FARKI VAR”

Tarımsal üretimin sorunlarına, zor koşullarda üreten çiftçinin çilesine çözüm bulunması gerektiğini, AKP iktidarının derhal bu konuda etkin önlem almasını isteyen Barut, şunları kaydetti:

“Ne acıdır ki binbir emek vererek üreten çiftçimizin kilosunu 1 liraya mal ettiği limonu 30 kuruşa alan yok. Ürün dalda kaldı, çürüyor. Bakın bizim 0.25 Euro’ya ihraç ettiğimiz bir mandalina çeşidi Avrupa’da 7 Euro’dan satışa çıkarılıyor. Arada 28 kat fiyat farkı var.

Çiftçimiz bunu hak etmiyor. Ülkemizde tarıma ve üreticiye destek verilmesi, üretimden satışa kadar planlama yapılması gerek. Yurtdışındaki elçiliklerimiz ve konsolosluklarımız aracılığıyla fiyat takibi yapılarak ihracatta yerli üretim açısından avantaj sağlanmalı. Durmayın, harekete geçin. Tarımdaki bu yangını söndürün, emek sömürüsü son bulsun.”

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