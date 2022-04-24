Bakan Nebati: Enflasyonu daha çok konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon küresel bir problem. Dünya ülkeleri açısından en önemli konu enflasyon ve biz bunu daha çok konuşacağız. Tüm dünyada konuşacağız" dedi.

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İTO iş dünyası buluşmasında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı;

*Enflasyon küresel bir problem. Dünya ülkeleri açısından en önemli konu enflasyon ve biz bunu daha çok konuşacağız. Tüm dünyada konuşacağız.

*Başta enerji ve gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde malum önemli fiyat artışları oldu. Tedarik zincirindeki aksamalar hem üretimde düşüşlere hem de maliyetlerde önemli artışlara neden oldu.

*Örneğin AB’de otomotiv satışlarında 9 aydır daralma yaşanıyor. Keza üretici enflasyonu AB ülkelerinde rekor üzerine rekor kırıyor.

*Bunlara ilaveten çok kutuplu durumun hakim olduğu günümüzde ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 puan düşürmüş yöne doğru kaydı.

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