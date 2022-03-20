Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız

Urfa'da düzenlenen AKP mitinginde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa Viranşehir’de düzenlenen AKP mitinginde konuştu.

Nebati, “Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız” dedi.

Nebati daha önce yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” demiş, bu sözler tartışmalara sebep olmuştu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bugünkü konuşmasında enflasyon konusunda da açıklamalarda bulunan Nebati enflasyon sorununun halledileceğini belirtti. Nebati şunları söyledi:

“Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz.

Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye’yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez”

TARTIŞMALI POLİTİKALARIN ARDINDAN SERT YÜKSELMİŞTİ

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021’de TL dolar karşısındaki yüzde 44 değer kaybetmişti.

Para birimindeki sert değer kaybı ve küresel piyasalarda emtia ve enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonun da sert yükselmesine sebep olmuştu. Hali hazırda yüzde 50’yi aşan ve önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi beklenen enflasyon Türkiye’deki ana endişe konularından biri olmaya devam ediyor.

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