Bakan Nebati yastık altı altın paketini açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıklıyor.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul’da yeni bir ekonomi paketi açıklıyor.

Nebati, ekonomik büyümenin finansmanında yerli tasarrufların merkeze alınmasında yastık altı altınların sisteme kazandırılmasının önemli olacağını söyledi.

Nebati’nin açıklamasından satır başları şöyle:

* Büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerlilerin merkeze alınmasını sağlayacak, TL cinsi tasarrufların cazibesini artıracaktır.

* 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yeni uygulamayla, vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler.

* Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını yatırabilecekleri gibi altınların karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesapları açarak değer korumasından faydalanırken, aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklar.

* Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformalar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi meydana getireceğiz. Altın rafinerileri, Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane, bu sistemin paydaşları olacak ve bankalarla işbirliği yapacaklar.

* Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım ve satım işlemleri, transfer sistemi Takasbank ile bu sistem yürüyecek.

* Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları, bu işleyişte en önemli araçlar olacak.

* Çeyrek hesap 1 Mart 2022’den, çeyrek katılım hesabı 15 Mart 2022’den itibaren altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transfer sistemi işlevsel hale gelecek.

* Bankaların her ilde en az bir şubesi, kuyumculuk faaliyetlerini de yürütecek hale dönüştürülecek.

* Altın toplama sürecinde bugünden farklı olarak bankaların bazı şubeleri sürekli aracılık edecek. Vatandaşlar finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor.

* Kredi Garanti Fonu ile 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu, paketlerin ilk adımı. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz.

* İş dünyamız geçmişte KGF’den çok faydalandı, hatta gereksiz ihtiyaçlarını bile buradan karşıladı.

* Yatırım destek paketi, 25 milyar liralık bir destek. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem olacak. Azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.

* Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem olacak. Azami 30 ay vade olacak.

* Her KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira. Büyük firmalar için 100 milyon lira.

* İhracat destek paketi azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade. İhracatçı ya da döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren alanlar, ihracat potansiyeli olan bütün KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak.

Kar payında sabit olarak TL ref + yüzde 1, faiz oranı da değişken TL ref +yüzde olarak uygulanacaktır

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