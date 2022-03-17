Bakan Nebati’den yeşil dönüşüm vurgusu

Londra'da yatırımcılara buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yaklaşımız Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir" diyerek yeşil tahvil piyasası oluşturmak için adımlar atıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda konuştu. Nebati karbonsuz bir kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaya çalışıldığını belirtti.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Küresel gelişmelere paralel olarak enflasyon ülkemizde de artış eğilimi gösteriyor. Son dönemde küresel emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışındaki bozulmaların etkisiyle enflasyon yüksek kat ediyor. Bu enflasyonu kalıcı olarak düşürme konusunda kararlı olduğumuzu, her türlü enstrümanı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.

KKM HAKKINDA AÇIKLAMA

Olumsuz küresel gelişmelerin yanı sıra TL’deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur. Tarihsel olarak incelediğimizde döviz kurlarının ülkemizdeki enflasyonda belirleyici olduğu görülmektedir.

Bu amaçla kur korumalı mevduat sonucunda finansal istikrarın sağlanmasında önemli ilerleme kat edildi. Bölgemizdeki son gelişmelere rağmen 10 Mart itibariyle bu hesapların toplam tutarı 557 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Bunun yarısından fazlası da döviz üzerinden olmuştur.

Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız ilave yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Yeni enstrümanlarımız devreye girmeye devam ediyor. KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir. Yeşil finansman Paris anlaşması kapmasında iklim hedeflerimize ulaşmamız için kritik bir rol oynayacaktır.

Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır. Yerli elektrik aracımız TOGG’un bu yıl yollarda olmasını bekliyoruz, gelecek yıl seçim kampanyamızda birçoğumuzun bu aracı kullandığını görmüş olacağız. İlginizi Çekebilir 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' diyen Nureddin Nebati'ye büyük tepki