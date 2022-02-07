Bakanlığa 80 milyonluk araç yetmedi

Tasarruf genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki araç kiralamalarında ve alımlarında kısıtlamaya gidileceği açıklandı. Mevcut araçların ise 2023 yılına kadar en az yüzde 20 azaltılacağı belirtildi. Ancak kamu kurumları, genelgeyi delmeye devam ediyor.

Deniz AYHAN

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Son dönemde yurtların yetersizliği nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 ve 2023 yıllarında kullanmak üzere 30 Kasım 2021'de 80 milyon 481 bin 783 TL'lik araç kiralaması yapmıştı.

YÜKSEK KİRALAMA BEDELİ

Bu araçlar yetmedi, bakanlık 21 Ocak 2022'de tekrar ihaleye çıkarak 11 milyon 656 bin TL'ye yeni araçlar kiraladı. Tümü bu yıl ve önümüzdeki yıl boyunca kullanılacak araçların toplam kirası ise 92 milyon 137 bin TL.