Banka CEO’su şoförüne ve yardımcılarına 530 bin dolarlık hisse verdi

IDFC First isimli Hindistan Bankası'nın CEO'su V. Vaidyanathan, yanında çalışanlara 530 bin dolarlık hisse hediye etti.

Sozcu.com.tr

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Hindistan Bankası IDFC First Bank’ın CEO’su V. Vaidyanathan, bankada sahip olduğu hisselerin 530 bin dolarlık kısmını eğitmenine, evdeki ve ofisteki yardımcılarına verdi.

54 yaşındaki Vaidyanathan, hisselerini hediye etmesiyle tanınan bir yönetici. Vaidyanathan, son bağışla Ocak 2018’den bu yana hissesinin yaklaşık yüzde 38’ini bağışlamış oldu.

Vaidyanathan’ın bağışladığı hisselerin holdingin toplam varlığının yüzde 3,7’sine denk geldiği tahmin ediliyor. Yardımcıların hisseleri kendilerine ev almak için kullanacağı öğrenildi.

ESKİ ÖĞRETMENİNE DE HEDİYE ETMİŞTİ

Vaidyanathan, yıllar önce iyi bir okula kabul edildiğinde seyahat edecek parası olmayan parasız bir öğrenciyken kendisine 500 rupi (90 TL) ödünç veren eski matematik öğretmenine 2020’de de benzer bir hediye vermişti.

Hint CEO daha önce Capital First’ün başkanıyken, şirketin IDFC Bank’la birleşmesinin ardından IDFC First Bank’ın da başına geçmişti.

BANKA BÜYÜYOR

IDFC First Bank’taki hisseler, bankanın oluşturulduğu 18 Aralık 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 5 arttı. Ayrıca, pandemi sırasında 2020’deki düşüşten kurtuldu ve Vaidyanathan, 2024’te sona erecek başka bir dönem için yeniden atandı.

Birleşmenin ardından 2018’den bu yana bankanın hisselerinin değeri yaklaşık yüzde 5 arttı. Hisseler 2020’de pandemi nedeniyle büyük oranda düşse de sonrasında toparlandı.

Ayrıca, pandemi ortasında 2020’deki çöküşten kurtuldu ve Vaidyanathan’ın görev süresinin biteceği tarih olan 2024’ten sonra aynı göreve yeniden atanması bekleniyor.

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