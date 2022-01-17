Bankalarda ihracat bedeli kaosu çıktı

Döviz rezervlerini artırıcı yönde atılan adımlardan biri de bankalara gelen ihracat bedellerinin %25’inin Merkez Bankası’na devri ile ilgili oldu. Merkez Bankası’nın yayımladığı uygulama talimatına göre, ihracat bedelinin %25’i düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası’nın 10.00-15.00 arası her saat yayınladığı 6 adet işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılıyor. Bazı bankalar ise 3 Ocak’ta yayınlanan bu talimata hazırlıksız yakalandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ZARARA NEDEN OLUYOR

Altyapılarını entegre edemeyen bazı özel bankaların işlem dahi yapamadıkları ve bazılarında ise işlemlerin 2-3 gün sürdüğü belirtiliyor. Bankacılık uzmanı, ekonomist Erol Taşdelen, işlerin yavaş yürümesinin maliyetinin müşteriye yansıtıldığını söyledi.

Taşdelen şu bilgileri verdi: “İşlemlerin geç olması bazen günlerce sürmesi müşterileri de ciddi mağdur ederek zarar yapmasına neden oldu. Zira müşteri Merkez Bankası'nın 11.00 kuruna göre talimat göndermesine rağmen bankanın bunu 16.00'da yapması halinde son yayınlanan 15.00 kuruna göre işlem yapıyor. İşlemin yetişmemesi halinde bir iki gün sonraki kur üzerinden işlem yapılıyor.”

Firmaların işi şansa kalmış

Erol Taşdelen, 4 milyon dolar ihracat bedelinin %25'i olan 1 milyon doları, müşteri, Döviz Alım Belgesi veya İhracat Bedeli Kabul Belgesi bağlanmak istediğinde, banka işlem yapana kadar döviz kuru 1 TL düşse bunun 1 milyon TL kayıp demek olduğunu söyledi. İşlem yapılırken dövize dönmek isteyen firmanın zarar etmeme şansının çok zayıf olduğunu ifade eden Taşdelen, “Bu dalgalanmada firmanın açık pozisyonda beklemesi halinde işi şansa kalmış durumda” dedi.