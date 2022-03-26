Bayat tel kadayıf 50 TL

CHP’li Burhanettin Bulut, zamlar nedeniyle bayat ekmekten sonra ba-yat tatlı satışlarının da başladığını söyledi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanet­tin Bulut, SÖZCÜ Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret etti, gün­deme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krizin hayatın her alanında her kesimden vatan­daşı derinden etkilediğini belirten Bulut, bayat etmekten sonra şimdi de tatlıcılarda bayat tatlı satışları­nın başladığını kaydetti. Bulut, son şeker zamlarının ardından Adana'da bir pastanede tel kadayıfın tazesinin 100 TL'den baya­tının ise 50 TL'ye satıldığını söyledi. Bulut, “Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Önümüz Ramazan. Ramazan'da daha çok tüketilen ürün­lerde korkunç bir artış var.Bu iktidar insanlara Ramazanı bile zehir etti” diye konuştu.

HAYVANLAR ZAYIFLADI

Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşa­nan sorunları da şu sözlerle özetledi: “Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için besle­nen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek ama bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var. Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanları­mız zayıfladı hepsinin kemik­leri çıkmış durumda. Bir çift­çi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' di­yor. Bir tedbir alınması gerekiyor.“