Bayat tel kadayıf 50 TL
CHP’li Burhanettin Bulut, zamlar nedeniyle bayat ekmekten sonra ba-yat tatlı satışlarının da başladığını söyledi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SÖZCÜ Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret etti, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krizin hayatın her alanında her kesimden vatandaşı derinden etkilediğini belirten Bulut, bayat etmekten sonra şimdi de tatlıcılarda bayat tatlı satışlarının başladığını kaydetti. Bulut, son şeker zamlarının ardından Adana'da bir pastanede tel kadayıfın tazesinin 100 TL'den bayatının ise 50 TL'ye satıldığını söyledi. Bulut, “Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Önümüz Ramazan. Ramazan'da daha çok tüketilen ürünlerde korkunç bir artış var.Bu iktidar insanlara Ramazanı bile zehir etti” diye konuştu.
HAYVANLAR ZAYIFLADI
Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları da şu sözlerle özetledi: “Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için beslenen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek ama bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var. Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanlarımız zayıfladı hepsinin kemikleri çıkmış durumda. Bir çiftçi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' diyor. Bir tedbir alınması gerekiyor.“