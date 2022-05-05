Bayram tatili bitti gözler dolarda olacak

Bayram öncesinde 15 lira sınırına kadar yükselen döviz kurları, piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte hareketlenecek.

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Küresel ölçekte doların değer kazanması da TL üzerindeki baskıyı artırıyor. Ekonomi yönetiminin bir süredir eşik olarak tuttuğu dolar 14.50 lira seviyesinin aşılmasıyla birlikte TCMB'nin atacağı yeni adımlar merak ediliyor.

GİDEREK ZORLAŞIYOR

Mayıs ayına küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerle yükselerek başlayan dolar hafta başında 14.9166 lirayı görerek 15 lira barajını zorladı. Ekonomi yönetimi TL'deki değer kaybını daha fazla döviz satışı ile frenlemeye çalışıyor. Nitekim, Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin 15-22 Nisan haftasında 112.3 milyar dolardan 108.9 milyar dolara, net rezervlerin 19.1 milyar dolardan 17.1 milyar dolara, swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında net rezervlerin ise eksi 46.8 milyar dolara gerilediği görüldü.

Oysa, kur korumalı mevduat hesapları aracılığıyla gelen dövizlere ve ihracatla elde edilen döviz gelirlerinin yüzde 40'ının TCMB'ye satılması zorunluluğuna karşılık rezervlerin artması beklenirdi. Rezervlerdeki erime, piyasaya döviz satışı yoluyla müdahale edilmeye devam edildiğini açıkça gösteriyor. Rezerv satışı ve bütçeye yük getiren kur korumalı mevduatla döviz kurlarını frenlemeye çalışan Ankara'nın dolardaki güçlenme ve düşük rezerv nedeniyle işi giderek zorlaşıyor.

Borsada ralli sürecek mi?

Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan ve işlemlere bugün başlanan Borsa İstanbul'da, son 7 işlem gününde yaşanan yüzde 6.5'lik geri çekilme yatırımcıları ürküttü. Analistler güçlü şirket büyümeleri nedeniyle yükseliş eğiliminin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Aracı kurumların endekse yönelik tahminleri 3 bin puanın üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle getiri performansı anlamında sanayi şirketlerinin gerisinde kalan bankacılık sektörü hisselerinin öne çıkarak farkı kapatma eğiliminde olabileceği düşünülüyor. 21 Nisan'da 2 bin 562 puana kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran BIST 100 endeksi cuma gününü 2.430 seviyesinden kapatmıştı.