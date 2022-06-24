Bayram tatili yüzde yüz zamlandı

Enflasyonla birlikte tatiller zamlanırken, pandemide Avrupalı ve İngiliz turistin yerini dolduran yerli turist, ibrenin yeniden yabancıya dönmesi ile sahillerden çekiliyor.

Sayime BAŞÇI

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Geçen yıl pandemi etkisi altında otellerin büyük fiyat indirimleri ile sahillere çektiği yerli turist, bu yıl enflasyon etkisi ile uzun Kurban Bayramı tatilini yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen zamlarla yapacak. 2021'de İngiliz turistlerin gelmemesi, Rusların kapıları haziran sonrası açması ve Avrupa pazarındaki durgunluk, sahillerdeki yerli oranını Akdeniz'de yüzde 40, Ege'de yüzde 60'lara taşımıştı. Ancak bu yıl yerli turist yerini yeniden yabancıya bırakıyor. Bu yıl sahillerdeki yerli turist oranının yüzde 15-20 arasına düşeceğini kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “2021'e göre yüzde 50-100 arası bir fiyat farklılığı var bu da çok normal. Aslında otelci ve sektör olarak maliyetlerimiz daha fazla arttı. Yabancı turisti dövizdeki artışla biraz tolere ediyoruz ama iç pazarda bunu küçük fiyat artışları ile tolere etmeye çalışıyoruz. Kurban Bayram'ında ilgi bekliyoruz yine de” yorumunu yaptı.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Geçen sene İngiliz ve Avrupalı turist yokluğu nedeni ile otellerin sıfır kâr ile yerli turiste açıldığını anlatan Bülbüloğlu, şöyle devam etti: “Geçen sene dış pazardaki düşüklükten dolayı yerli turist payı çok daha yüksekti. Bu sene yüzde 40 oranında iç pazarda daralma olacaktır. Arz olarak bu sene yerli turiste sunduğumuz yüzde 15-20 arası bir pay var. Karadeniz'deki savaş Rusya'yı geriletti. Ukrayna zaten hiç yok. İç pazarda da enflasyon etkisi ve yükselen fiyatlardan dolayı alım gücünün düşmesi ile satın alımlar düşüyor.”

Yerli turistin bütçesi daraldı, geceleme sayısı azaldı

Hilton Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, ortalama 8.5-10 milyon yerli turistin seyahat ettiğini, burada sayıda bir düşüş beklemediklerini ancak geceleme sayısız tatil bütçelerinde ise bir kısıntıya gidildiğini kaydetti. Batum, bayram hareketliliğinde tatile çıkmak isteyen turistin bir alt yıldıza ya da daha uygun fiyatlı otellere yöneldiğini aktararak, “Yerli yine 5 yıldızlı otele gidecek ama biraz daha bütçeye göre değişecek. Geceleme sayısında iç pazarda düşüş görüyoruz” dedi.