Bazı su ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, hammadde olarak kullanılacak su ürünlerinin ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

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Nihai kullanım uygulaması kapsamında üretimde kullanılacak bazı su ürünlerinin ithalatının sıfır gümrük vergili olmasına karar verildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak tarım ürünlerini belirleyen ithalat rejimi kararı 7 sayılı listeye eklemeler yapıldı.

BU BALIKLARA VERGİ MUAFİYETİ GELDİ

Listeye eklenen ve nihai kullanım uygulaması kapsamında sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek ürünler arasında Nil levreği, Pasifik morinası, Alaska mezgit balıkları gibi balıkların yanı sıra Avrupa ve mızraklı kalamarlar gibi su ürünleri ve bunların dondurulmuş çeşitleri yer alıyor.

Nihai kullanım sistemi, üretimde kullanılacak girdilerin ucuza temin edilmesini sağlayarak üretimin artırılmasına katkıda bulunmak ve yerli sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak tanımlanıyor. (REUTERS)

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