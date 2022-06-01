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Benzin ve motorine büyük zam

Bu gece benzin ve motorine büyük zam geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:59 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
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Benzin ve motorine büyük zam

Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,34 TL’ye, İzmir’de 26,35 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 25,89 TL’ye, 26 TL’ye, İzmir’de 26,01 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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