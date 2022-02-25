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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 1,61 TL, motorine 1,50 TL'lik büyük zam bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:08 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarının artması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre başına benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİN 17 TL’Yİ AŞACAK

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 15,14 TL’den 16,75 TL’ye, Ankara’da 15,24 TL’den 16,85 TL’ye, İzmir’de 15,26 TL’den 16,87 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 15,46 TL’den 16,96 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ise 15,57 TL’den 17,07 TL’ye yükselecek

1 YIL ÖNCE BENZİN 7,21 TL İDİ

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce yaklaşık 7,21 TL, yıl sonunda 12,29 TL idi.

Bu geceki zamla birlikte benzine bir yılda yüzde 132, yıl başından bu yana yüzde 36 oranında zam gelmiş oldu.

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