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Benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelecek.

Yayınlanma: 21:13 - 01 Eylül 2022 Güncellenme:
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Benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruş indirim olacak.

Motorinin litre fiyatında da 2 lira 42 kuruş düşüş olacak.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerileyecek.

Avrupa'da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması motorin fiyatlarını yükseltti.

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