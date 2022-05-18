Benzine bir zam daha geliyor

Dün litre başına 1,70 TL zam gelen benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha bekleniyor. Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dün zamlanan benzin fiyatlarına yarın bir zam daha bekleniyor.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinin sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.

LİTRESİ 24 TL’YE ÇIKACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 23,85 TL’ye, Ankara’da 23,96 TL’ye ve İzmir’de 23,97 TL’ye yükselecek.

Öte yandan petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

Dolar/TL kurunda 10 gündür yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına dün litre başına 1,70 TL zam gelmişti. İstanbul'da zamla birlikte benzinin litre fiyatı 22,82 TL’ye çıkmıştı. Türkiye’deki akaryakıt fiyatları son dönemde döviz kurunun ve petrol fiyatlarının etkisiyle artmaya devam ediyor.

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