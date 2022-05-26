Benzine ve motorine büyük zam geliyor
Döviz kurlarındaki artışın ardından bu gece motorine ve benzine büyük zam gelecek.
Döviz kurlarındaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelecek.
Zamlar pompa fiyatına yansıyacak.
Dün gece de otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.
Geçen hafta 16 Mayıs’ta 15,60 TL olan dolar/TL kuru, bugün 16,46 seviyesini gördü.