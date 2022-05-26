Benzine ve motorine büyük zam geliyor

Döviz kurlarındaki artışın ardından bu gece motorine ve benzine büyük zam gelecek.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarındaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelecek.

Zamlar pompa fiyatına yansıyacak.

Dün gece de otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

Geçen hafta 16 Mayıs’ta 15,60 TL olan dolar/TL kuru, bugün 16,46 seviyesini gördü.

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